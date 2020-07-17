Задушивший жену петербуржец получил 7 лет колонии

Следствием установлено, что 10 июля 2021 года мужчина был зол из-за того, что его жена не пришла ночевать домой без объяснения причин.

Красногвардейский районный суд приговорил петербуржца к семи годам колонии строго режима за убийство жены. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Следствием установлено, что 10 июля 2021 года мужчина был зол из-за того, что его жена не пришла ночевать домой без объяснения причин. Во время прогулки с женой петербуржец решил выяснить с ней отношения. Недалеко от дома № 10 по дороге в Рыбацкое ревнивец, не дождавшись ответа на свой вопрос, сначала толкнул, а потом задушил супругу.

Также мужчина попытался закопать тело жены, чтобы скрыть следы преступления. Некоторое время он скрывался, но после его замучила совесть, и он пошёл в полицию.

Ранее полиция задержала мужчину, который агрессивно требовал принять у него заказ в технический перерыв.

Фото: Piter.tv