Петербургским инспекторам Госавтоинспекции предъявили обвинение во взяточничестве

Их подозревают в получении взятки в размере 80 тысяч рублей.

Петербургским сотрудникам Госавтоинспекции предъявили обвинение в совершение коррупционных преступлений. Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении двух инспекторов по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району и инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием установлено, что не позднее 4 октября 2023 года инспекторы через посредника получили от петербуржца 80 тысяч рублей за внесение задним числом в информационный ресурс ГИБДД недостоверных сведений об утрате им водительского удостоверения с целью избежать наказания в виде лишения права управления автомобилем.

Сотрудников полиции задержали 1 апреля 2025 года. Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу