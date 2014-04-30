На Пулковском шоссе за 1 млрд рублей построят садово-парковую базу

Площадь участка, где появится комплекс зданий, – 32,5 тыс. "квадратов".

На Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга появится производственная база для садово-паркового хозяйства. Комплекс зданий построят к 2026 году, передает портал "Нева.Тудей", ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Конкурс разместило СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" накануне. Начальная стоимость контракта составляет 1,04 млрд рублей. Заявки принимаются до 5 сентября, итоги подведут 10 сентября.

Площадь участка, где появится комплекс зданий, – 32,5 тыс. "квадратов". Строительство пройдет в шесть этапов. Планируется возведение административно-бытового комплекса, парковки для сотрудников и посетителей, ремонтного корпуса с мастерскими, автомойки на два поста, стоянки с навесом для автотракторной техники. За работы заплатят из бюджета Петербурга.

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Фото: Piter.TV