Петербург готовится к расширению ОЭЗ

В начале текущего года было подписано соглашение о включении в состав ОЭЗ еще двух локаций: "Шушары" (127,2 га) и "Парнас" (27,6 га). На площадке "Шушары", расположенной на территории бывшего завода Toyota, планируется разместить до 40 компаний, для чего потребуется 15,4 млрд рублей.

Правительство Петербурга намерено расширить особую экономическую зону (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Об этом сообщил губернатор города после встречи с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате города.

Губернатор отметил, что город готовит заявку в Министерство экономического развития РФ на расширение ОЭЗ. В качестве потенциальной новой площадки рассматривается участок земли напротив станции метро "Дыбенко". На сегодняшний день у петербургской ОЭЗ функционируют две площадки: "Нойдорф" площадью 19 га в Стрельне и "Новоорловская" площадью 163,3 га в Приморском районе. В начале текущего года было подписано соглашение о включении в состав ОЭЗ еще двух локаций: "Шушары" (127,2 га) и "Парнас" (27,6 га). На площадке "Шушары", расположенной на территории бывшего завода Toyota, планируется разместить до 40 компаний, для чего потребуется 15,4 млрд рублей. В июле начался поиск подрядчика для проектирования площадки "Парнас" с начальной ценой контракта 94,3 млн рублей.

Однако, несмотря на успехи, в ОЭЗ возникали и трудности. В декабре 2023 года вице-губернатор Поляков заявил о необходимости "расчистить" территорию "Новоорловской", выселив по суду предприятия, не выполняющие инвестиционные программы. Весной 2024 года судебные иски получили как минимум семь резидентов ОЭЗ, включая компанию SmithHealthcare, которая планировала построить завод по выпуску фильтров для гемодиализа. Эта компания была лишена статуса резидента и обязана выплатить штраф в размере 5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в ОЭЗ "Санкт-Петербург" построят фармзавод в рамках офсетного контракта.

Фото: spbsez.ru