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В ОЭЗ "Санкт-Петербург" построят фармзавод в рамках офсетного контракта
Сегодня, 8:39
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В ОЭЗ "Санкт-Петербург" построят фармзавод в рамках офсетного контракта

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Действие соглашения рассчитано на десять лет.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга планируется строительство фармзавода в рамках первого офсетного контракта, заключенного городской администрацией с московской компанией "Р-Фарм". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Завод будет построен на территории площадки "Новоорловская" в соответствии с установленными сроками, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

В течение семи лет город будет осуществлять закупки препаратов у компании без проведения конкурсных процедур, обеспечивая тем самым потребности льготных категорий и загружая мощности предприятия. Действие соглашения рассчитано на десять лет.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская компания передаст оборудование на судовые рыбоперерабатывающие фабрики.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"

Теги: оэз санкт-петербург, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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