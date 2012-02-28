В ОЭЗ "Санкт-Петербург" построят фармзавод в рамках офсетного контракта

Действие соглашения рассчитано на десять лет.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга планируется строительство фармзавода в рамках первого офсетного контракта, заключенного городской администрацией с московской компанией "Р-Фарм". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Завод будет построен на территории площадки "Новоорловская" в соответствии с установленными сроками, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

В течение семи лет город будет осуществлять закупки препаратов у компании без проведения конкурсных процедур, обеспечивая тем самым потребности льготных категорий и загружая мощности предприятия. Действие соглашения рассчитано на десять лет.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская компания передаст оборудование на судовые рыбоперерабатывающие фабрики.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"