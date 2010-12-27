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Петербургские пляжи станут удобными для маломобильных граждан
Сегодня, 14:25
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himif

Петербургские пляжи станут удобными для маломобильных граждан

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На это рассчитан новый законопроект, одобренный в ЗАКСе.

Пляжи Петербурга станут адаптированными для инвалидов. Такой законопроект, разработанный депутатами Юрием Гладуновым, Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой одобрили в ЗАКСе Петербурга. 

Согласно документу, пляж предлагают признать объектом благоустройства, а пляжи, доступные для маломобильных граждан, должны быть в перечне социально значимых объектов города. 

Городские пляжи предлагается оборудовать зонами для удобного отдыха инвалидов, необходимыми настилами и пандусами. Зоны для отдыха и загорания, кабинки для переодевания, шезлонги, игровые площадки – оптимальные варианты для общественного пространства у воды.

Также появилась идея о курсировании до таких пляжей социального такси для петербуржцев, имеющих льготы.

Ранее мы писали, что ангела из Любашинского сада не украли, а отправили на ремонт.

Фото: pixabay

Теги: маломобильные граждане, петербург, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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