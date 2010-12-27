Петербургские пляжи станут удобными для маломобильных граждан

На это рассчитан новый законопроект, одобренный в ЗАКСе.

Пляжи Петербурга станут адаптированными для инвалидов. Такой законопроект, разработанный депутатами Юрием Гладуновым, Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой одобрили в ЗАКСе Петербурга.

Согласно документу, пляж предлагают признать объектом благоустройства, а пляжи, доступные для маломобильных граждан, должны быть в перечне социально значимых объектов города.

Городские пляжи предлагается оборудовать зонами для удобного отдыха инвалидов, необходимыми настилами и пандусами. Зоны для отдыха и загорания, кабинки для переодевания, шезлонги, игровые площадки – оптимальные варианты для общественного пространства у воды.

Также появилась идея о курсировании до таких пляжей социального такси для петербуржцев, имеющих льготы.

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