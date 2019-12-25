Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта молодых людей на Думской улице

В отношении одного из 21-летних участников драки составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

В четверг, 30 октября, в 21:19, в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте у дома №4 на Думской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Все задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Установлено, что инцидент начался как ссора между двумя 21-летними мужчинами, к которой впоследствии подключились прохожие подростки 17 и 14 лет, пытавшиеся прекратить конфликт.

Один из подростков обратился за медицинской помощью и отправлен на амбулаторное лечение. Подростки допрошены и переданы родителям или иным законным представителям. В отношении одного из 21-летних участников драки составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), и нарушитель помещён в специальное учреждение временного содержания.

Органы правопорядка рассматривают вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV