В Выборге проведут обследование зеленого фонда в центральных парках и скверах

Работы начинаются на этой неделе.

По заказу администрации Выборгского района в Выборге будет проведено обследование зеленого фонда в центральных парках и скверах. Работы начинаются на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Зеленый фонд города Выборга стареет. Поэтому для принятия решения по планированию работ по сносу и обрезке деревьев и кустарников в парках и скверах администрацией Выборгского района приглашены специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. представители отдела благоустройства районной администрации

Будет проведен комплекс научно-исследовательских работ по фитопатологическому и энтомологическому состоянию парковых территорий и аллейных посадок в городе.

Специалисты подготовят методические рекомендации администрации, чтобы по возможности сохранить старые деревья и ликвидировать те из них, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

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Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО