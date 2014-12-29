Выборг поддерживает начинающих предпринимателей

В здании районной администрации 23 июля четыре претендента из Выборгского района защищают свои бизнес-идеи.

В Выборге проходит заседание комиссии по выделению субсидий начинающим предпринимателям (средства из районного и областного бюджета).

По словам председателя районного комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, на сегодняшний день на эти цели выделено достаточное финансирование и более 4 миллионов рублей ещё не распределены.

В здании районной администрации 23 июля четыре претендента из Выборгского района защищают свои бизнес-идеи. В комиссии –представители профильного комитета администрации, Центра поддержки предпринимательства, налоговой службы и т.д.

Ранее на Piter.TV: В Выборге принимают меры по укреплению платёжной дисциплины управляющих организаций.

Фото: Piter.tv