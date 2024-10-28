Петербургские власти запустили грант для социальных предпринимателей

Владельцы "доброго" бизнеса могут получить 500 тыс. рублей для реализации своих идей.

Федеральный проект "Вектор добра" начал работать и в Северной столице. Городские власти поддержали идею выдачи федеральных грантов для предпринимателей из социальной сферы, – передают в пресс-службе Смольного.

Российское правительство оценило потенциал развития "доброго" (социально-направленного) бизнеса в Санкт-Петербурге. На федеральном уровне отметили, что город на Неве содействует трудоустройству людей с ограниченными возможностями, а также реализует проекты в сфере образования и воспитания детей.

В Петербурге более 300 предприятий имеют статус социального. Их прирост в среднем в год составляет минимум 10%. Это происходит в том числе благодаря активной поддержке города – образовательным программам и консультациям по вопросам ведения бизнеса, финансовой помощи в продвижении и популяризации. Александр Ситов, руководитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Участники грантового конкурса – проекты, которые обладают социальной значимостью и устойчивым развитием. Те предпринимательские кейсы, которые также обладают практической пользой для региона, могут рассчитывать на 500 тыс. рублей на безвозмездной основе для реализации собственных бизнес-идей.

Прием заявок будет открыт в ближайшее время. Торжественное награждение победителей проекта "Вектор добра" пройдет в Северной столице. Оно запланировано на конец июня и будет приурочено ко Дню социального бизнеса. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции поддержали городскую акцию "Добрый субботник". Они убирали территорию Парка Строителей в Невском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Законодательное Собрание