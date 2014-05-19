Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции привели в порядок Парк строителей

За зиму в парке накопилось немало мусора, а также прошлогодней листвы и веток.

Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции поддержали городскую акцию "Добрый субботник". Они убирали территорию Парка Строителей в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Фонд капитального строительства, являясь заказчиком строительства социальных объектов, делает город более комфортным для жителей. Помимо этого, так как это Парк Строителей, мы считаем данную территорию нашей отчиной и всегда наводим порядок. Олег Шеин, главный инженер Фонда капитального строительства и реконструкции

За зиму в парке накопилось немало мусора, а также прошлогодней листвы и веток. Но строителей трудностями не напугаешь – общими усилиями они привели зелёную зону в порядок.

Работники Комитета по строительству Санкт-Петербурга и подведомственного учреждения СПб ГБУ "Управление строительными проектами" также присоединились к городской экологической акции "Добрый субботник". Традиционно местом уборки стал Парк 9 Января в Кировском районе.

Видео: портал "Строительный Петербург"