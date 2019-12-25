В Выборге проводится первоначальное обследование Дома Говинга

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.

В Доме Говинга (Крепостная, 11) 16 июля начались противоаварийные работы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Работы в здании проводят специалисты "ТВК Инженеринг". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В настоящее время мы выполняем первоначальное обследование. специалисты "ТВК Инженеринг"

Финансирование на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий направлено из резервного фонда правительства Ленобласти. Заключен муниципальный контракт на их выполнение.

До конца года здание нужно обследовать, разработать конструктивные решения, согласовать проект с департаментом по сохранению культурного наследия, выполнить противоаварийные работы. Далее будет открыто движение по Крепостной улице.

Замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко поручил комитету по городскому хозяйству уведомить жителей, проживающих на Крепостной, 13, а подрядчику разместить паспорт объекта с указанием необходимой информации о работах на объекте.

Администрация Выборгского района на протяжении двух лет настаивала на проведении противоаварийных работ в Доме Говинга.

Также в администрации заключено соглашение о достройке ЖК "Брусника" на Августовской улице.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО