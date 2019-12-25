В Доме Говинга начались противоаварийные работы

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко поручил комитету по городскому хозяйству уведомить жителей, проживающих на Крепостной, 13, а подрядчику разместить паспорт объекта с указанием необходимой информации о работах на объекте.

В пятницу, 16 июля, начались противоаварийные работы на доме № 11 по улице Крепостной (Дома Говинга). Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Финансирование на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий направлено из резервного фонда правительства Ленобласти. Заключен муниципальный контракт на их выполнение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

До конца 2021 года планируется провести комплекс мероприятий. Для этого необходимо обследовать здание, разработать конструктивные решения, согласовать проект с департаментом по сохранению культурного наследия Ленобласти и выполнить противоаварийные работы. Далее будет открыто движение по Крепостной улице.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко поручил комитету по городскому хозяйству уведомить жителей, проживающих на Крепостной, 13, а подрядчику разместить паспорт объекта с указанием необходимой информации о работах на объекте.

В связи с неудовлетворительным состоянием нежилого здания администрация Выборгского района на протяжении двух лет настаивала на проведении противоаварийных работ, обращаясь к собственнику, в прокуратуру и правительство Ленобласти.

Ранее председатель комитета дорожного хозяйства провел выездное совещание на Рубежной улице.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО