На Крепостной восстанавливают фонарь, поврежденный в результате ДТП

Администрация МО "Выборгский район" восстанавливает опору уличного освещения.

Администрация МО "Выборгский район" восстанавливает опору уличного освещения, поврежденную в результате ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Cruze. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

В связи с аварией, случившейся ночью 19 августа у дома №37 по Крепостной улице, с фонаря также упал плафон.

В настоящее время подрядная организация "Приоритет Мониторинг" составляет смету по восстановлению муниципального имущества. Бюджетные средства, затраченные на эти цели, будут взысканы с виновника ДТП.

Ранее депутаты Госдумы и ЗакСа Ленобласти встретились с жителями района Папулы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО