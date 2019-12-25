В администрации заключено соглашение о достройке ЖК "Брусника" на Августовской улице

Застройщик ООО "Система Северо-Запад" за счет собственных средств планирует завершить строительство ЖК "Брусника" и построить рядом еще три 9-этажных дома.

В администрации Выборгского района состоялась встреча с застройщиком. Совещание провел исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов. На встрече рассматривались вопросы исполнения возложенных на застройщика обязательств и планы по строительству нового жилого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Застройщик ООО "Система Северо-Запад" за счет собственных средств планирует завершить строительство ЖК "Брусника" и построить рядом еще три 9-этажных дома.

Соглашение заключено с участием правительства Ленинградской области.

Ранее стало известно, что на Малой Каменной в Выборге появится жилой комплекс.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО