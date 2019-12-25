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В администрации заключено соглашение о достройке ЖК "Брусника" на Августовской улице
Сегодня, 15:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В администрации заключено соглашение о достройке ЖК "Брусника" на Августовской улице

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Застройщик ООО "Система Северо-Запад" за счет собственных средств планирует завершить строительство ЖК "Брусника" и построить рядом еще три 9-этажных дома.

В администрации Выборгского района состоялась встреча с застройщиком. Совещание провел исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов. На встрече рассматривались вопросы исполнения возложенных на застройщика обязательств и планы по строительству нового жилого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Застройщик ООО "Система Северо-Запад" за счет собственных средств планирует завершить строительство ЖК "Брусника" и построить рядом еще три 9-этажных дома.

Соглашение заключено с участием правительства Ленинградской области. 

Ранее стало известно, что на Малой Каменной в Выборге появится жилой комплекс.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: августовская улица, жк брусника
Категории: Выборг, Лента новостей,

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