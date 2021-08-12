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Культурный квартал "Брусницын" открылся на Васильевском острове
Сегодня, 8:23
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Культурный квартал "Брусницын" открылся на Васильевском острове

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Пространство занимает 3 гектара бывшей Кожевенной фабрики рядом "Севкабель Портом".

На Васильевском острове начало работать новое общественное пространство   - культурный квартал "Брусницын". Кластер расположился на месте бывшей Кожевенной фабрики недалеко от "Севкабель Порта". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Смольного. 

Всего пространство занимает площадь в 3 га. Его посетители могут полюбоваться видами на Финский залив, расположившись на лежаках. Кроме того, квартал располагает собственными концертными и спортивными площадками, барами и ресторанами. 

В рамках "Брусницына" будут проходит всевозможные выставки, концерты, фестивали и даже уроки танцев. Так, уже в эти выходные на сцене кластера выступят артисты театра VOKRUG со своей постановкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Никольских рядах открывается выставка о проблеме самоидентификации.

Фото: Брусницын | Культурный квартал 

Теги: васильевский остров, квартал брусницын, креативное пространство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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