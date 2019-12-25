В Никольских рядах открывается выставка о проблеме самоидентификации

Свои работы представили 7 художников.

В четверг, 7 июля, состоится вернисаж выставки "Чужие глаза" в пространстве "Никольские ряды". Галерея RakovGallery представит свои работы, посвященные проблеме самоидентификации.

Семь художников из Петербурга и Москвы анализируют собственный жизненный опыт в попытке найти ключ к собственной личности. Среди них — Эдгар Инвокер, Ирина Зюськина, Вера Петровская, Серафима Сажина, Лиза Тульчинская, Леонид Варушкин, Алина Лутаева.

Художники обращаются к семейной хронике и наследству, вымышленным персонажам, технологиям. Важную часть экспозиции занимают зеркала, которые играют роль порталов.

Вернисаж состоится 7 июля в 19:00. Экспозиция будет работать с 8 июля по 7 августа с 16:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные. Вход свободный.

Фото: предоставлено пресс-службой Никольских рядов