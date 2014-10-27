Стартовал последний день голосования за кандидатов в Общественный штаб по реновации

Жители выбирают тех, кто будет представлять их интересы в Общественном штабе по реновации. Кандидатов разделили по районам. Участвуют не все районы, так как в некоторых нет домов, которые бы могли претендовать на расселение.
Несмотря на то, что действие закона о комплексном развитии территорий перенесли на 2024 год, Общественный штаб все равно будет создан. Накануне спикер ЗакСа Александр Бельский сказал о том, что его члены будут сопровождать граждан с момента принятия решения о включении дома в КРТ до расселения.
Помимо жителей в штаб войдут работники органов исполнительной власти, депутаты, экспертное сообщество, лидеры общественного мнения.
Голосование проходит на сайте ЗакСа.
Ранее Бельский предположил, что голосование о включении дома в КРТ может пройти онлайн.
Фото: Piter.tv
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