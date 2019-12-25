Бельский предположил, что голосование о включении дома в КРТ может пройти онлайн

Спикер ЗакСа на первом пленарном заседании в новом рабочем году поблагодарил губернатора, который решил приостановить действие закона.

По словам Александра Бельского, в ходе общения с жителями выявилось много нюансов и того, что требует обсуждения, передает корреспондент Piter.tv.

Помимо губернатора председатель городского парламента поблагодарил депутатов, которые выезжали в районы и общались с гражданами. Он выразил надежду, что именно те парламентарии, которые вели работу на местах, войдут в Общественный штаб по вопросам реновации. Также Бельский отметил, что принятие закона выявило много разных сопутствующих проблем, которые требуют решения. Например, из-за частых подделок протоколов при выборе УК жители переживают, что голосование о включении дома в комплексное развитие территорий и в этот раз будет проходить с нарушениями.

Возможно, это можно будет делать на Госуслугах с верификацией протоколов. предположил Александр Бельский.

При таком формате каждый житель сможет точно узнать, что его голос был отдан за тот вариант, который он выбрал.

Напомним, губернатор Петербурга предложил перенести комплексное развитие территорий на 2024 год.

Фото: трансляция ЗакСа