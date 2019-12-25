Стартовали общественные обсуждения обновленного Генплана Петербурга

Генплан будет представлять собой стратегию развития города минимум до 2050-го года.

С сегодняшнего дня, 27 июля, в Петербурге стартуют общественные обсуждения проекта Генплана города. Такое письмо муниципалитетам разослал комитет по градостроительству и архитектуре. Его опубликовал глава МО №72 Павел Швец.

Обсуждения продлятся до 28 августа. Ознакомиться с экспозицией проекта можно будет с 4 на 8 августа на сайте ведомства.

Напомним, из-за пандемии коронавируса власти решили в 2022 году все обсуждения проводить в формате онлайн. Рассмотрение проекта несколько раз отодвигалось, представить Генплан общественности обещали в самом начале 2022 года.

Рассчетный срок нынешнего Генплана истек в марте 2021 года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях. Также по предложению депутатов ЗакСа в нем будут отражены остановочные пассажирские пункты железной дороги, городские леса, депо, станции внутреннего транспорта.

Фото: Piter.tv