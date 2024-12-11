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В 2024 году в Петербурге оборот общепита увеличился на треть
Сегодня, 8:42
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В 2024 году в Петербурге оборот общепита увеличился на треть

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Рост связан с увеличением туристического потока в Северную столицу более чем на 10%.

В Петербурге в прошлом году оборот общественного питания увеличился на 34,8%. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Оборот общественного питания в Петербурге и Ленобласти рос быстрее, чем в среднем по стране. Доля Петербурга в рoссийскoм oбщепите заметнo вoзрoсла и сoставила бoлее 9%. 

Александр Кукушкин, руководитель Петростата по Петербургу и Ленобласти

Отмечается, что рост связан с увеличением туристического потока в Северную столицу более чем на 10%. По обороту общепита на одного жителя город находился в 2024 году на второй позиции по России. 

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Фото: Piter.TV  

Теги: общепит, турпоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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