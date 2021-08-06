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Обрушение перекрытия в доме на Сытнинской обернулось уголовным делом
Сегодня, 13:22
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Обрушение перекрытия в доме на Сытнинской обернулось уголовным делом

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По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.

Следователи Петроградского района Петербурга устанавливают обстоятельства обрушения перекрытия в доме на Сытнинской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, состоится дополнительный осмотр места обрушения с участием необходимых специалистов. 

ЧП произошло 1 июля в помещении площадью 35 квадратных метров, где расположена аптека. Причиной могла стать гнилая балка в подвале. 

Ранее на Piter.TV: в результате взрыва на территории завода в Калининском районе погибли четверо. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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