Обрушение перекрытия в доме на Сытнинской обернулось уголовным делом

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.

Следователи Петроградского района Петербурга устанавливают обстоятельства обрушения перекрытия в доме на Сытнинской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, состоится дополнительный осмотр места обрушения с участием необходимых специалистов.

ЧП произошло 1 июля в помещении площадью 35 квадратных метров, где расположена аптека. Причиной могла стать гнилая балка в подвале.

Ранее на Piter.TV: в результате взрыва на территории завода в Калининском районе погибли четверо.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу