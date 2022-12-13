Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения временной кровли на Дунайском проспекте

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку по факту частичного обрушения временной кровли при ремонте крыши многоквартирного дома на Дунайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехали работники прокуратуры района.

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее на Piter.tv: Детей-инвалидов в Приморском районе не обеспечивали специальным питанием. Прокурор Приморского района предъявил в суд исковые заявления о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить детей-инвалидов лечебным питанием. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Фото: прокуратура Петербурга