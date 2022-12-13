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Детей-инвалидов в Приморском районе не обеспечивали специальным питанием
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Детей-инвалидов в Приморском районе не обеспечивали специальным питанием

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Прокурор Приморского района предъявил в суд исковые заявления о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить детей-инвалидов лечебным питанием.

В Приморском районе Петербурга прокуратура выявила нарушения прав детей-инвалидов. Им не предоставляли специальное лечебное питание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Приморского района провела проверки по шести обращениям местных жителей о нарушении прав их малолетних детей. Установлено, что шестеро детей-инвалидов по жизненным показаниям нуждаются в систематическом специализированном лечебном питании, которым они в полном объеме не обеспечивались.

Прокурор Приморского района предъявил в суд исковые заявления о возложении на региональный комитет здравоохранения обязанности обеспечить детей-инвалидов лечебным питанием. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Ранее в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту смерти шести постояльцев ПНИ № 10.

Фото: pxhere.com

Теги: инвалиды, питание, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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