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У входа в крепость Корела обрушилась часть бастиона
Сегодня, 20:35
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nadezhda_sib

У входа в крепость Корела обрушилась часть бастиона

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Крепость собирались реставрировать через 2 года.

В Приозерске частично обрушился один из бастионов крепости Корела. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой 8-го мая.

Участок стены обрушился рядом со входной зоной. Кусок земли буквально "откололся". Сейчас место накрыли брезентом и оградили. 

В ближайшее время крепость будут обследовать и организуют противоаварийные работы. Объект планировали отреставрировать в 2023-2024 годах, но теперь начать работы, возможно, придется и раньше. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек. 

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой

Теги: крепость корела, обрушение, реставрация
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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