У входа в крепость Корела обрушилась часть бастиона

Крепость собирались реставрировать через 2 года.

В Приозерске частично обрушился один из бастионов крепости Корела. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой 8-го мая.

Участок стены обрушился рядом со входной зоной. Кусок земли буквально "откололся". Сейчас место накрыли брезентом и оградили.

В ближайшее время крепость будут обследовать и организуют противоаварийные работы. Объект планировали отреставрировать в 2023-2024 годах, но теперь начать работы, возможно, придется и раньше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек.

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой