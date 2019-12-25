В понедельник, 3 мая, в Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек и в Кронштадт, воспользоваться услугами которых можно по выходным до конца июня.
На церемонии запуска метеоров присутствовали председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев и глава комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, сообщает "Деловой Петербург".
Корнеев отметил, что запущенный в крепость Орешек маршрут из Петербурга – интересен и уникален, а его цель – объединить два региона. Он стартует из Петербурга в Шлиссербург: из устья Невы желающие попадут в крепость Орешек. Путь займет около полутора часа в зависимости от течения, ветра и умений капитана.
Накануне в Петербурге официально начался туристический сезон. Вечером прошло шоу дронов и гидрофлая, а днем гости города и петербуржцы увидели вальс ледоколов.
Фото: Pixabay
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