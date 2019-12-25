  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек
Сегодня, 15:09
154
smirenny

В Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек

0 0

Метеоры будут работать в выходные до июня.

В понедельник, 3 мая, в Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек и в Кронштадт, воспользоваться услугами которых можно по выходным до конца июня.

На церемонии запуска метеоров присутствовали председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев и глава комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, сообщает "Деловой Петербург".

Корнеев отметил, что запущенный в крепость Орешек маршрут из Петербурга – интересен и уникален, а его цель – объединить два региона. Он стартует из Петербурга в Шлиссербург: из устья Невы желающие попадут в крепость Орешек. Путь займет около полутора часа в зависимости от течения, ветра и умений капитана.

Накануне в Петербурге официально начался туристический сезон. Вечером прошло шоу дронов и гидрофлая, а днем гости города и петербуржцы увидели вальс ледоколов. 

Фото: Pixabay

Теги: кронштадт, орешек крепость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Никитина Алёна
Сегодня 15:38

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОТ ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ WILLSON – ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»! Сохраняет оригинальный, яркий и насыщенный цвет кузова, защищает от пыли грязи и воды. Придает сияющий блеск кузову автомобиля, скрывает мелкие царапины, эффект до 1 года!-----  https://s4.lv/steklo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии