После обрушения кровли корпуса ИТМО суд обязал четверых ответственных за ремонт выплатить 67 млн рублей

Руководство университета, ответственное за ремонт, не обеспечило безопасность ремонтных работ и позже приняло некачественно выполненные работы.

Через 4 года после обрушения корпуса ИТМО на улице Ломоносова суд обязал четверых ответственных за ремонт выплатить 67 миллионов рублей в бюджет Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как установило следствие, ремонт кровли корпуса ИТМО начался в июле 2018 – на основании договора подряда, без проектной документации. Руководство университета, ответственное за ремонт, не обеспечило безопасность ремонтных работ и позже приняло некачественно выполненные работы. Также, по версии суда, сотрудница КГИОП не приняла мер к сохранению памятника архитектуры и предотвращению его разрушения.

Дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Уголовное преследование, а также уголовное дело в связи с истечением сроков давности были прекращены. Но при этом, прокуратура посчитала, что это не основание, чтобы не выплачивать сумму ущерба – и обратилась в суд.

Суд обязал четырех фигурантов выплатить 67 554 568,64 рублей Министерству науки и высшего образования России. На заседании ответчики не признали требования, ссылаясь на то, что точная сумма ущерба не была доказана.

Напомним, обрушение кровли в корпусе ИТМО произошло в феврале 2019 года в здании физико-технического факультета. Обрушились перекрытия с пятого по второй этаж. По счастливой случайности, жертв удалось избежать.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург