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Специалисты не успели обследовать фасад дома на Васильевском острове до обрушения
Сегодня, 16:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты не успели обследовать фасад дома на Васильевском острове до обрушения

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Небольшой фрагмент штукатурки отслоился прежде, чем приступили к обследованию.

В пресс-службе администрации Васильевского острова прокомментировали обрушение фасада на 15-й линии В.О., которое произошло еще на прошлой неделе. 

Как выяснилось, дом №70 планировали обследовать дом, но за несколько дней до этого фрагмент штукатурки отслоился. Сейчас специалисты УК "Мир" ведут фасадные работы. Они простукивают фасад и убирают территорию.

Очевидец обрушения обратила внимание на то, что элементы фасада несколько дней лежали на тротуаре и не убирались. 

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: обрушение, фасад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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