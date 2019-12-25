Специалисты не успели обследовать фасад дома на Васильевском острове до обрушения

Небольшой фрагмент штукатурки отслоился прежде, чем приступили к обследованию.

В пресс-службе администрации Васильевского острова прокомментировали обрушение фасада на 15-й линии В.О., которое произошло еще на прошлой неделе.

Как выяснилось, дом №70 планировали обследовать дом, но за несколько дней до этого фрагмент штукатурки отслоился. Сейчас специалисты УК "Мир" ведут фасадные работы. Они простукивают фасад и убирают территорию.

Очевидец обрушения обратила внимание на то, что элементы фасада несколько дней лежали на тротуаре и не убирались.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга