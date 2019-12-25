Петербурженка обратила внимание на очередное обрушение на Васильевском острове

Женщина утверждает, что никто не спешит убирать обломки.

Петербурженка пожаловалась на обломки элемента фасада, которые лежат на тротуаре уже три дня. Об этом она написала в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", после обрушения участок оградили лентой, но обломки не убрали.

Инцидент произошел на пересечении 15-й линии В.О. и Малым проспектом В.О. На кадрах оградительной ленты уже нет. Предполагается, что куски отвалились от балкона на втором этаже.

Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу Василеостровского района, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации его получить не удалось.

Ранее часть фасада обвалилась с жилого дома на улице Нахимова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / София Коткова