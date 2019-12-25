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Петербурженка обратила внимание на очередное обрушение на Васильевском острове
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обратила внимание на очередное обрушение на Васильевском острове

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Женщина утверждает, что никто не спешит убирать обломки.

Петербурженка пожаловалась на обломки элемента фасада, которые лежат на тротуаре уже три дня. Об этом она написала в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", после обрушения участок оградили лентой, но обломки не убрали.

Инцидент произошел на пересечении 15-й линии В.О. и Малым проспектом В.О. На кадрах оградительной ленты уже нет. Предполагается, что куски отвалились от балкона на втором этаже.

Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу Василеостровского района, чтобы подтвердить информацию. На момент публикации его получить не удалось. 

Ранее часть фасада обвалилась с жилого дома на улице Нахимова. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / София Коткова

Теги: балкон, обломки, обрушение, фасад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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