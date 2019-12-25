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Во время работ с дома на Невском проспекте посыпалась крошка облицовочного материала фасада
Сегодня, 17:53
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Во время работ с дома на Невском проспекте посыпалась крошка облицовочного материала фасада

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На тротуар упали небольшие фрагменты облицовки.

Во вторник, 14-го сентября, у дома №66 по Невскому проспекту обвалилось несколько элементов фасада. Piter.TV узнал в пресс-службе администрации Центрального района, что объект находится на капитальном ремонте.

В процессе замены карнизного свеса из-под него вниз посыпалась мелкая крошка облицовочного материала фасада. Работы проводит Фонд по капитальному ремонту жилых МКД. 

О серьезном обрушении речи не идет. Обошлось без пострадавших. Участок оградили лентой. 

Фото: Piter.TV

Теги: капитальный ремонт, невский 66, фасад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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