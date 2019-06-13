Образовательный завод для студентов намерены создать в Петербурге

Законодательство регулирует, сколько времени может работать подросток. Вероятно, это будет четыре часа — две смены по восемь часов в день.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила о планах по созданию образовательного завода, где студенты смогут не только учиться, но и создавать реальные изделия в сотрудничестве с одним из предприятий. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Потехина подчеркнула, что заказчик обеспечит студентов всем необходимым сырьем и оплатит зарплату.

Законодательство регулирует, сколько времени может работать подросток. Вероятно, это будет четыре часа — две смены по восемь часов в день. Один из самых сложных моментов — организация смен на производстве, когда приходят незнакомые рабочие.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские работники сферы транспортного машиностроения стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в октябре.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")