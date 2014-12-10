В РФ запускают образовательную программу "Система эффективного управления в условиях цифровой трансформации"

Задача курса — подготовка высококвалифицированных руководителей, готовых решать самые разные управленческие задачи в строительной отрасли.

Всероссийский центр национальной строительной политики совместно с ФГБОУ ВО ""Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС) запустят новую образовательную программу профессиональной переподготовки "Система эффективного управления в условиях цифровой трансформации". Данная инициатива разработана в ответ на поручения Президента РФ, направленные на ускоренное развитие цифровой экономики и улучшение качества государственного управления. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Задача курса — подготовка высококвалифицированных руководителей, готовых решать самые разные управленческие задачи в строительной отрасли. Участники освоят современные методы руководства, основанные на знаниях в области стратегии, менеджмента, маркетинга, финансов, управления проектами и изменением организационной структуры.

Программа сочетает лучшие образовательные практики Института управления РАНХиГС с реальной работой отраслевых экспертов-практиков. Основное внимание уделяется развитию необходимых руководителю современности навыков: лидерства, эффективных коммуникаций и способности управлять командой.

Образовательная программа рассчитана на широкий круг профессионалов:

Государственных служащих, занимающихся вопросами строительства и ЖКХ;

Руководителей среднего и высшего звеньев, желающих профессионально вырасти;

Топ-менеджеров и владельцев строительных фирм;

Участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли".

Особенность программы — введение института наставничества. Ведущие российские управленцы и опытные отраслевые специалисты помогают участникам программы развивать личные управленческие проекты и полезные практические инструменты для своего профессионального роста.

Выпускники курса получают диплом о профессиональной переподготовке, выданный РАНХиГС, и могут представить свои разработки на конкурсе "Лидеры строительной отрасли — 2026".

Первый поток начнёт занятия в декабре 2025 года, длительность обучения составит полгода. Образовательный процесс будет проводиться в смешанном формате: очно и дистанционно.

Рекомендуется привлечь к участию в программе представителей региональных и федеральных учреждений, научно-исследовательских центров, коммерческих компаний и объединений, действующих в строительной отрасли и смежных областях.

Регистрация на образовательную программу осуществляется посредством электронной связи с её куратором по адресам: kondratova-mv@ranepa.ru и vcnsp@mail.ru. Число мест ограничено.

Фото: сайт РАНХиГС