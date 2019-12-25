Конференция "Строительный контроль 2.0. Партнерство в строительстве: контроль, заказчик и подрядчик" состоится в Сочи

Организатором выступает Ассоциация "Национальное объединение строителей" при поддержке Минстроя РФ.

Минстрой России объявил о предстоящей конференции "Строительный контроль 2.0. Партнерство в строительстве: контроль, заказчик и подрядчик", посвящённой актуальным вопросам строительной отрасли. Мероприятие пройдет 12-13 февраля 2026 года в Сочи. Организатором выступает Ассоциация "Национальное объединение строителей" при поддержке Минстроя РФ. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Основная цель форума заключается в рассмотрении актуальных аспектов функционирования технического заказчика, взаимодействий подрядчиков и заказчиков в процессе реализации договоров, включая особенности осуществления строительного надзора. В ходе дискуссий планируется обсудить современное управление проектами и исполнение государственных контрактов, применение нового параметрического метода нормирования, законодательные нововведения в строительном секторе, внедрение цифровых технологий, современные подходы к контролю качества и обеспечению безопасности объектов, а также актуальные проблемы ценообразования в строительстве.

Более подробную информацию о мероприятии, порядок регистрации и условий участия можно найти на официальном сайте Ассоциации.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург принимает финал чемпионата "Профессионалы 2025".

Фото: пресс-служба Ассоциацции "Национальное объединение строителей"