Петербург принимает финал чемпионата "Профессионалы 2025"

В Петербурге проходит финал чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы 2025", собравший студентов профучреждений, школьников и работников предприятий из 30 стран мира. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Мы понимаем, что, когда мы вот так вот приветствуем ребят, у них у всех сегодня первая была минута славы, когда они проходили под своими флагами. Мы понимаем, что, конечно, это гордость за профессию рождает. И очень важно, чтобы ребята не только вот к личному своему успеху тянулись, чтобы они гордились своей профессией, гордились своим колледжем, но в итоге гордились страной. Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Особенностью мероприятия стала одновременная организация состязаний сразу в трех регионах России: кроме культурной столицы, оно проходит в Нижнем Новгороде и Калуге. Молодые профессионалы демонстрируют свои умения на площадках комплекса "Экспофорум", представляя четыре ключевые сферы компетенций: образование, сфера обслуживания, промышленное производство и передовые инженерные технологии.

В строительной отрасли использует беспилотные летательные аппараты с так называемой дополнительной полезной нагрузкой. Это лидар, это лазерный сканер, который используется для обследования почвы, для того, чтобы получить изображение насколько ровная поверхность перед тем, как строить уже здание. То есть в программе обрабатывается специальной и показано, то есть где отклонение по высоте, то есть где углубление, где насыпи. И как раз-таки перед началом строительства домов, то есть обследуют территорию и понимают, какие работы необходимы перед тем, как уже что-либо строить. Дмитрий Семёнов, главный эксперт финала чемпионата "Профессионалы 2025"

В обновленной программе представлены перспективные специальности, тесно связанные с высокими технологиями и научными достижениями. Так, специалисты в области геопространственных цифровых технологий разрабатывают уникальные системы мониторинга и анализа состояния земной поверхности.

Заключительным аккордом чемпионата станет праздничная церемония награждения лучших участников, назначенная на 4 декабря.

Видео: портал "Строительный Петербург"

