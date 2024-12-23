В Службу 112 в Петербурге в мае поступило свыше 300 тыс. вызовов

На реагирование в полицию направлено более 85,1 тыс. вызовов, в скорую помощь – около 82 тыс. обращений, пожарным – 7 тыс. вызовов.

Более 302 тыс. вызовов поступило в мае в Службу 112 в Петербурге. Среднее количество обращений в сутки – свыше 9,7 тыс. штук, больше всего вызовов зафиксировали 19 числа (11,5 тыс. звонков), сообщили в Смольном.

На реагирование в полицию направлено более 85,1 тыс. вызовов, в скорую помощь – около 82 тыс. обращений, пожарным – 7 тыс. вызовов. Свыше 18,5 тыс. обращений потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам.

Все звонки по номеру 112 бесплатны и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Помимо вызовов, можно направить бесплатное СМС на номер 112, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями по слуху и речи. Пресс-служба Смольного

Отмечается, что в середине мая в службу поступило множество сообщений о возгорании на балконе в одной из квартир дома. Хозяйка жилья узнала о пожаре от прибывших сотрудников МЧС, они оперативно прибыли по вызову.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае Служба 122 обработала более 1,4 млн обращений петербуржцев.

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