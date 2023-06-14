За полгода портал “Наш Санкт-Петербург” принял 360 тыс. обращений

Самыми распространёнными причинами обращений оставались жалобы на плохое состояние подъездов (около 17,8 тыс. случаев), наличие мусора на придомовых территориях (примерно 17 тыс. сигналов) и нарушение графика уборочных работ в подъездах (более 15,6 тыс.).

Портал "Наш Санкт-Петербург" завершил обработку более 360 тысяч заявок жителей города за первые полгода 2025 года, что эквивалентно примерно 83 обращениям в час. Ресурс функционирует круглосуточно наряду со службой поддержки 004, помогая гражданам решать бытовые вопросы и проблемы ЖКХ.

Самыми распространёнными причинами обращений оставались жалобы на плохое состояние подъездов (около 17,8 тыс. случаев), наличие мусора на придомовых территориях (примерно 17 тыс. сигналов) и нарушение графика уборочных работ в подъездах (более 15,6 тыс.). Стоит отметить положительный тренд: количество жалоб на обе актуальные темы снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9% и 12% соответственно.

Руководство региона связывает уменьшение числа обращений с успешностью принятых инициатив, предложенных Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

С момента основания портала было зафиксировано свыше 6,2 миллионов запросов от почти 365 тысяч активных пользователей. Более четырёх с половиной тысяч организаций зарегистрировались в системе, готовые оперативно откликаться на нужды горожан.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял первое место в рейтинге экспортеров СЗФО за прошлый год.

Фото: Pxhere