Петербург занял первое место в рейтинге экспортеров СЗФО за прошлый год

Особенно заметны успехи в главных категориях конкурса: петербургские предприятия обеспечили полный комплект наград в направлениях "Экспортёр года в сфере промышленности" и "Экспортёр года в сфере услуг" для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Компании Петербурга отличились выдающимся успехом на региональном этапе престижной всероссийской премии "Экспортёр года", прошедшем в Северо-Западном федеральном округе. Представители Северной столицы одержали победы сразу в 27 номинациях из 36 возможных, демонстрируя стабильно высокий уровень конкурентоспособности на внешних рынках.

Особенно заметны успехи в главных категориях конкурса: петербургские предприятия обеспечили полный комплект наград в направлениях "Экспортёр года в сфере промышленности" и "Экспортёр года в сфере услуг" для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отдельно отмечено достижение лауреатов в номинации "Лучшая женщина-экспортёр", "Лучший молодой предприниматель-экспортёр" и "Прорыв года".

Сегодня в Петербурге насчитывается около восьми тысяч фирм, работающих на экспорт. Город уверенно продвигает продукцию фармацевтической отрасли, медицинской техники, радиоэлектронной аппаратуры, изделий машиностроения и пищевой промышленности.

Статистические показатели подтверждают динамичное развитие экономики округа. По информации заместителя министра промышленности и торговли России Романа Чекушова, Северо-Западный округ удерживает лидерство в экспорте товаров лесной промышленности, входит в тройку лучших регионов по поставкам минерального сырья и обеспечивает более 12% совокупного объёма промышленной продукции, отправляемой за рубеж.

Особое внимание уделяется росту экспорта минеральных удобрений (увеличение на 10%) и продукции цветной металлургии (темпы роста составили +20%). Ведущими центрами экспортной деятельности остаются Санкт-Петербург, Мурманская область и Вологодская область.

Награждение финалистов и победителей конкурса пройдёт торжественной церемонией 24 сентября в Светлогорске. Мероприятие организовано в рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и поддерживается федеральными ведомствами.

Фото: Piter.TV