Дороги Петербурга обработали солевыми растворами в связи с выпадением первого снега

С самого утра на дежурстве находятся 592 единицы специализированной техники и почти 1 тыс. сотрудников ручной уборки.

Городские службы Петербурга трудятся в усиленном режиме: несмотря на быстрое таяние первого выпавшего снега, сохраняются прогнозы риска гололеда и сильных порывов ветра.

Нынешний сезон впервые встретил город свежим снегом ранним утром. Первые снежинки появились на улицах около 6:00, а накануне вечером метеорологи отмечали небольшие осадки в пригородах Пушкина и Курортного района. Снег быстро исчез, едва успев появиться, но городские структуры успели подготовиться к возможным изменениям погодных условий.

Накануне улицы и магистрали были предварительно обработаны специальными антигололёдными реагентами, чтобы минимизировать угрозу скольжения на дорогах при возможном похолодании и усиливающемся ветре. Особое внимание уделяется таким зонам повышенного риска, как транспортные развязки, перекрёстки, набережные, пешеходные переходы и подъезды к социально значимым учреждениям.

С самого утра на дежурстве находятся 592 единицы специализированной техники и почти 1 тыс. сотрудников ручной уборки. Их задача — очистить от возможного снега и наледи тротуары, остановки общественного транспорта и труднодоступные места, требующие деликатного подхода.

Учитывая нестабильность погоды, синоптики предостерегают о вероятности новых сюрпризов природы, поэтому коммунальные службы и парковые организации продолжают находиться в состоянии повышенной готовности, готовые оперативно устранить последствия любого ненастья, включая сильные порывы ветра.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко