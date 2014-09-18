  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В посёлка Нурма обработали место разлива нефтепродуктов
Сегодня, 12:11
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В посёлка Нурма обработали место разлива нефтепродуктов

0 0

Спасатели собрали отработанный сорбент.

Накануне, 25 августа, спасатели обработали место разлива нефтепродуктов. Масляное пятно обнаружили в в деревне Нурма. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Информация о происшествии была передана в местную администрацию. Сегодня, 26 августа, спасатели собрали отработанный сорбент. Его убрали в бочки, а затем передали представителям местной администрации для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что на территории Левашовского заказника найдены останки человека в байкерской куртке.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: ленобласть, место разлива нефтепродуктов, поселок нурма, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии