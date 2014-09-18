В посёлка Нурма обработали место разлива нефтепродуктов

Спасатели собрали отработанный сорбент.

Накануне, 25 августа, спасатели обработали место разлива нефтепродуктов. Масляное пятно обнаружили в в деревне Нурма. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Информация о происшествии была передана в местную администрацию. Сегодня, 26 августа, спасатели собрали отработанный сорбент. Его убрали в бочки, а затем передали представителям местной администрации для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что на территории Левашовского заказника найдены останки человека в байкерской куртке.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО