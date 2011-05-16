На территории Левашовского заказника найдены останки человека в байкерской куртке

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили скелетированное тело, которое находилось в 5 м от черепа.

Утром в воскресенье, 25 августа, в отделение полиции поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что на седьмом километре Левашовского шоссе, в лесистой местности, в 1,5 км от дороги, были найдены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили скелетированное тело, которое находилось в 5 м от черепа.

Внутренний карман куртки скрывал паспорт мужчины, который числится в розыске как пропавший без вести. Его разыскивают с февраля текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что в лесу Ленобласти нашли женскую мумию.

Фото: Piter.TV