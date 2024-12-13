  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом годовалая девочка получила ожоги 36% тела из-за кофе
Сегодня, 9:42
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом годовалая девочка получила ожоги 36% тела из-за кофе

0 0

Пострадавшую доставили в детскую больницу №1 в тяжелом состоянии.

Годовалая девочка из Новоселья в Ленобласти получила ожоги почти 40% тела после того, как опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Все произошло за считанные секунды, когда ее отец отвернулся, пишет 4 марта tg-канал "Mash на Мойке". 

По словам мужчины, он отвлекся на телефонный звонок. В этот момент малышка схватила кружку с кипятком и облилась. Пострадавшую доставили в детскую больницу №1 в тяжелом состоянии с термическим ожогом второй степени, поражением 36% тела и сильным шоком. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ТРК на проспекте Культуры продавщица магазина получила химический ожог. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новоселье, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии