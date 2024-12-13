Под Петербургом годовалая девочка получила ожоги 36% тела из-за кофе

Пострадавшую доставили в детскую больницу №1 в тяжелом состоянии.

Годовалая девочка из Новоселья в Ленобласти получила ожоги почти 40% тела после того, как опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Все произошло за считанные секунды, когда ее отец отвернулся, пишет 4 марта tg-канал "Mash на Мойке".

По словам мужчины, он отвлекся на телефонный звонок. В этот момент малышка схватила кружку с кипятком и облилась. Пострадавшую доставили в детскую больницу №1 в тяжелом состоянии с термическим ожогом второй степени, поражением 36% тела и сильным шоком.

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Фото: Piter.TV