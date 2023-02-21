"Метрострой Северной столицы" получил новую технику для строительства метро

Эта техника будет использоваться на Красносельско-Калининской линии метро.

Обуховский завод завершил поставку оборудования для "Метростроя Северной Столицы" по контракту, подписанному в феврале 2023 года. В распоряжение строителей поступили два современных тоннелепроходческих комплекса диаметром 5,6 метра, два укладчика с породопогрузочными машинами и 19 блокоукладчиков разного размера. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Эта техника будет использоваться на Красносельско-Калининской линии метро. Сейчас один из щитов, получивший имя "Вера", монтируется на участке между станциями "Путиловская" и "Каретная". Работы ведутся в шахте глубиной более 60 метров.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что развитие метрополитена входит в число главных приоритетов города на ближайшие годы. Он отметил, что использование оборудования отечественного производства делает строительство более стабильным и независимым от внешних факторов.

Руководитель Обуховского завода Михаил Подвязников заявил, что новая техника поможет ускорить темпы строительства и обеспечит надежность работ.

До 2030 года в Петербурге планируется открыть 10 новых станций метро. В ближайшей перспективе ожидается завершение строительства участка от "Юго-Западной" ("Казаковской") до "Путиловской", где появится пересадка на Кировско-Выборгскую линию.

Фото: Смольный