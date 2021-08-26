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Телефонные мошенники убедили пожилую петербурженку перевести им 7,6 млн рублей
Сегодня, 10:43
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Телефонные мошенники убедили пожилую петербурженку перевести им 7,6 млн рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мошенники разыскиваются.

Правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий, которые оставили пенсионерку с Васильевского острова без 7,6 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Василеостровского района 11 сентября поступило заявление от 71-летней жительницы дома 34  по 7-й линии. По словам пожилой женщины, она стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили горожанку перевести 7 640 000 рублей на "безопасный" счет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мошенники разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская школьница оформила на родителей кредит на 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, пенсионерку обманули, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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