Телефонные мошенники убедили пожилую петербурженку перевести им 7,6 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мошенники разыскиваются.

Правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий, которые оставили пенсионерку с Васильевского острова без 7,6 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Василеостровского района 11 сентября поступило заявление от 71-летней жительницы дома 34 по 7-й линии. По словам пожилой женщины, она стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили горожанку перевести 7 640 000 рублей на "безопасный" счет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мошенники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская школьница оформила на родителей кредит на 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV