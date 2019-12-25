Неизвестный вынес из дома в деревне Агалатово 1,6 млн рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полицейские Всеволожского района разыскивают причастных к краже денег из частного дома в садоводстве "Агат". В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 5 октября к правоохранителям обратился житель деревни Агалатово. По словам мужчины, в период с 16:00 до 19:00 неизвестный проник в его жилище, отжав стеклопакет в кухне на первом этаже, и похитил денежные средства в разной валюте. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

Злоумышленников ищут, проводится проверка по факту случившегося.

Фото: Piter.TV