Мужчина обокрал мать сожительницы на 527 тыс. рублей в Невском районе

Полицейские Невского района задержали уроженца Дагестана, который обокрал мать своей сожительницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 ноября к правоохранителям обратилась 45-летняя женщина с улицы Кибальчича. По словам потерпевшей, в ее квартиру в конце октября проник неизвестный, откуда похитил кольца, серьги, браслеты и кулоны на общую сумму 527 тыс. рублей, а также гарнитур с бриллиантами и черным жемчугом.

Накануне на Русановской улице по подозрению в совершении преступления поймали 25-летнего сожителя дочери заявительницы. Злоумышленника уже судили за кражи, он помещен в изолятор.

Фото: Piter.TV