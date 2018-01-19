  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина обокрал мать сожительницы на 527 тыс. рублей в Невском районе
Сегодня, 9:58
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина обокрал мать сожительницы на 527 тыс. рублей в Невском районе

0 0

Злоумышленника уже судили за кражи, он помещен в изолятор.

Полицейские Невского района задержали уроженца Дагестана, который обокрал мать своей сожительницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 ноября к правоохранителям обратилась 45-летняя женщина с улицы Кибальчича. По словам потерпевшей, в ее квартиру в конце октября проник неизвестный, откуда похитил кольца, серьги, браслеты и кулоны на общую сумму 527 тыс. рублей, а также гарнитур с бриллиантами и черным жемчугом. 

Накануне на Русановской улице по подозрению в совершении преступления поймали 25-летнего сожителя дочери заявительницы. Злоумышленника уже судили за кражи, он помещен в изолятор. 

Ранее на Piter.TV: уроженец Приморского края похитил телефон у петербуржца в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии