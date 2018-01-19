Уроженец Приморского края похитил телефон у петербуржца в Пулково

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу мобильного телефона в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 23-летний местный житель с заявлением о пропаже устройства. Потерпевший ожидал рейс в Москву и по своей невнимательности оставил телефон на скамейке. Гаджет заприметил и забрал себе 35-летний уроженец Приморского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО