Сегодня, 9:48
Уроженец Приморского края похитил телефон у петербуржца в Пулково

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу мобильного телефона в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился 23-летний местный житель с заявлением о пропаже устройства. Потерпевший ожидал рейс в Москву и по своей невнимательности оставил телефон на скамейке. Гаджет заприметил и забрал себе 35-летний уроженец Приморского края. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция раскрыла кражу на 4 млн рублей из частного дома в Зеленогорске. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

