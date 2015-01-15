  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина похитил из квартиры знакомого на Будапештской ювелирные украшения за 1,5 млн рублей
Сегодня, 10:42
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина похитил из квартиры знакомого на Будапештской ювелирные украшения за 1,5 млн рублей

0 0

Злоумышленник приходил к другу поливать цветы, когда тот отсутствовал дома.

Правоохранители Фрунзенского района задержали местного жителя, который обокрал своего приятеля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 23 октября в отдел обратится 47-летний мужчина с Будапештской улицы. Из его жилища похитили ювелирные изделия на общую сумму 1,5 млн рублей. В тот же день по подозрению поймали 47-летнего знакомого потерпевшего. Злоумышленник приходил к другу поливать цветы, когда тот отсутствовал дома. 

Ранее на Piter.TV: безработный обокрал петербуржца на Ладожском вокзале. 

Фото: Piter.TV

Теги: будапештская улица, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии