Мужчина похитил из квартиры знакомого на Будапештской ювелирные украшения за 1,5 млн рублей

Правоохранители Фрунзенского района задержали местного жителя, который обокрал своего приятеля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 октября в отдел обратится 47-летний мужчина с Будапештской улицы. Из его жилища похитили ювелирные изделия на общую сумму 1,5 млн рублей. В тот же день по подозрению поймали 47-летнего знакомого потерпевшего. Злоумышленник приходил к другу поливать цветы, когда тот отсутствовал дома.

Фото: Piter.TV