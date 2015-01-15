  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
145
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Безработный обокрал петербуржца на Ладожском вокзале

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

На Ладожском вокзале транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу личных вещей пассажира. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

По информации УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратится 52-летний мужчина с заявлением о том, что на территории вокзального комплекса у него пропала наплечная сумка с вещами и деньгами. Подозреваемым оказался 58-летний безработный. 

Установлено, что потерпевший при посещении уборной оставил сумку в общем тамбуре, куда следом зашел злоумышленник и совершил преступление. Похищенное вернули владельцу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в электричке "Волховстрой — Петербург" у мужчины похитили смартфон. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, ладожский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии