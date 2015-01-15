Безработный обокрал петербуржца на Ладожском вокзале

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

На Ладожском вокзале транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу личных вещей пассажира. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По информации УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратится 52-летний мужчина с заявлением о том, что на территории вокзального комплекса у него пропала наплечная сумка с вещами и деньгами. Подозреваемым оказался 58-летний безработный.

Установлено, что потерпевший при посещении уборной оставил сумку в общем тамбуре, куда следом зашел злоумышленник и совершил преступление. Похищенное вернули владельцу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

