"Ты очень красивая": мужчина осужден за хищение мобильного телефона у петербурженки из кармана джинс

Похищенный телефон подсудимый продал за 4 тысячи рублей.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого Турала Мехтиева. Он признан виновным в краже.

Установлено, что 14 июля 2024 года потерпевшая шла по Литейному проспекту, когда к ней подошел Мехтиев и стал говорить комплименты: "Ты очень красивая". Девушка не ответила взаимностью и, отвернувшись, зашла в магазин, расположенный в доме по Литейному проспекту. Подсудимый проследовал за ней, где в торговом зале обнял потерпевшую и незаметно вытащил из кармана джинс ее телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Похищенный телефон подсудимый продал за 4 тысячи рублей, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ещё одного рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге.

Фото: unsplash (Rodion Kutsaiev)