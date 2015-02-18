Обновление и расширение инфраструктуры загородных детских лагерей проведут в Петербурге до 2030 года

Вице-губернатор Ирина Потехина уточнила, что в планы включены 18 недействующих лагерей в Петербурге и Ленинградской области общей площадью свыше двух гектаров.

В Петербурге планируют провести модернизацию инфраструктуры загородных детских лагерей до 2030 года. Эта новость была озвучена в ходе обсуждений городского бюджета на 2025–2027 годы в Законодательном собрании. Представители фракции ЛДПР задали губернатору Александру Беглову вопрос о мерах, принимаемых для обеспечения доступности отдыха и оздоровительных мероприятий для детей.

В процессе обсуждения стало известно, что город располагает почти 200 участками, на которых расположены действующие и заброшенные базы загородных лагерей для детей. Большая часть этих объектов была построена между 1950 и 1985 годами. Многие из закрытых лагерей, которые не использовались около четверти века, находятся в состоянии частичного или полного разрушения.

Губернатор поставил перед городом задачу обновить и расширить инфраструктуру загородных детских лагерей к 2030 году. Вице-губернатор Ирина Потехина уточнила, что в планы включены 18 недействующих лагерей в Петербурге и Ленинградской области общей площадью свыше двух гектаров. Проектно-сметные работы по этим объектам стартуют в 2025 году, а строительство первых шести лагерей запланировано на 2027 год.